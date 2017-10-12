Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0194 RUR   0.0294 GBR   2.2545 TRY   0.4672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 19° 14 Окт 13° 19° 15 Окт 11° 19°

СНГ 12.10.2017 18:33

Молдавские депутаты предлагают закрепить в Конституции, что государственным языком страны является румынский

Группа депутатов парламента Молдавии предложила поправку в Конституцию, согласно которой название государственного языка меняется с "молдавского" на "румынский", сообщил председатель фракции Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Тудор Делиу.

"Фракция ЛДПМ в парламенте инициировала процедуру изменения статьи 13 Конституции, а именно замену синтагмы "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики" на "румынский язык". Мы хотим восстановить историческую справедливость. Нас радует тот факт, что сегодня нам удалось собрать необходимое количество подписей для того, чтобы представить проект в Конституционный суд", - сообщил Т.Делиу журналистам в четверг.

Он отметил, что инициативу поддержали депутаты ЛДПМ и Либеральной партии, а также те, кто был избран в парламент по спискам этих партий, но впоследствии примкнул к нынешнему парламентскому большинству, - всего 34 депутата.

Согласно Основному закону Молдавии, инициатива о пересмотре Конституции может исходить от не менее, чем 200 тыс. граждан, от правительства или не менее, чем одной трети депутатов парламента (34 из 101).

Для внесения законодательной инициативы в парламент, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда, принятое не менее, чем четырьмя из шести судей.

Парламент вправе принять закон о внесении изменений в Конституцию не ранее, чем через шесть месяцев после внесения инициативы в парламент. Поправки принимаются двумя третями голосов депутатов (67 из 101). Если закон не принят в течение года после внесения законодательной инициативы, предложение считается утратившим силу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ЯЗЫК, ИНИЦИАТИВА


Похожие новости


Президент Молдавии заговорил о неизбежности смены состава Конституционного суда Президент Молдавии призывает парламентариев принять закон, меняющий порядок избрания главы государства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]