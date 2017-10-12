Молдавские депутаты предлагают закрепить в Конституции, что государственным языком страны является румынский

Группа депутатов парламента Молдавии предложила поправку в Конституцию, согласно которой название государственного языка меняется с "молдавского" на "румынский", сообщил председатель фракции Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Тудор Делиу.

"Фракция ЛДПМ в парламенте инициировала процедуру изменения статьи 13 Конституции, а именно замену синтагмы "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики" на "румынский язык". Мы хотим восстановить историческую справедливость. Нас радует тот факт, что сегодня нам удалось собрать необходимое количество подписей для того, чтобы представить проект в Конституционный суд", - сообщил Т.Делиу журналистам в четверг.

Он отметил, что инициативу поддержали депутаты ЛДПМ и Либеральной партии, а также те, кто был избран в парламент по спискам этих партий, но впоследствии примкнул к нынешнему парламентскому большинству, - всего 34 депутата.

Согласно Основному закону Молдавии, инициатива о пересмотре Конституции может исходить от не менее, чем 200 тыс. граждан, от правительства или не менее, чем одной трети депутатов парламента (34 из 101).

Для внесения законодательной инициативы в парламент, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда, принятое не менее, чем четырьмя из шести судей.

Парламент вправе принять закон о внесении изменений в Конституцию не ранее, чем через шесть месяцев после внесения инициативы в парламент. Поправки принимаются двумя третями голосов депутатов (67 из 101). Если закон не принят в течение года после внесения законодательной инициативы, предложение считается утратившим силу.