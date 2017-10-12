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Дальнее зарубежье 12.10.2017 18:42

В Ракке остаются до 400 игиловцев, сообщает представитель международной коалиции

От 300 до 400 боевиков "Исламского государства" до сих пор могут находиться на территории сирийского города Ракка, заявил в четверг представитель международной коалиции Райан Диллон.

"Мы полагаем, что приблизительно 300-400 боевиков ИГ остаются в Ракке", - сказал Р.Диллон на пресс-конференции в Багдаде.

Он добавил, что в этом городе остаются около 4 тыс. мирных жителей.

Войска сирийской оппозиции при поддержке возглавляемой США международной коалиции начали бои за Ракку в начале июня 2017 года. Около 80% города уже удалось отбить у боевиков, под контролем террористов остаются отдельные территории в центре и на севере города.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, ТЕРРОРИСТЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]