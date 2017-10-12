Пилот разбившегося в Испании истребителя погиб - Минобороны

Пилот, управлявший истребителем ВВС Испании типа "Еврофайтер Тайфун", погиб в результате крушения самолета на юго-востоке Испании, говорится в сообщении, опубликованном на странице испанского Минобороны в "Твиттере".

"Пилот самолета скончался в результате инцидента, произошедшего во время захода на посадку", - отмечается в сообщении.

В данный момент ведется расследование причин крушения самолета.

Истребитель разбился в районе города Альбасете в 300 км от Мадрида, когда возвращался с воздушного парада в честь Национального дня Испании.