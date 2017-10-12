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Внутренняя политика 12.10.2017 16:55

Министром энергетики Азербайджана назначен Парвиз Шахбазов

Министром энергетики Азербайджана назначен Парвиз Шахбазов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении П.Шахбазова министром энергетики.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, МИНИСТР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]