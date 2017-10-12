Министром энергетики Азербайджана назначен Парвиз Шахбазов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении П.Шахбазова министром энергетики.
А.Азизов
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