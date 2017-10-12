Президент телеканала Space назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино

Азербайджанский кинорежиссер, президент телеканала "Space" Вагиф Мустафаев назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник отдела по связям с общественностью телеканала Space Эльданиз Эльгюн.
Официально об этом было объявлено на мероприятии в Баку 11 октября. На мероприятии присутствовали замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, послы Турции и России в Баку, официальные лица посольств Китая и Украины.
Кроме этого, в рамках мероприятия В.Мустафаеву был вручен золотой орден "Согласия".
В.Мустафаев на мероприятии также был награжден Международным Высшим золотым орденом "за особые заслуги в развитии культуры Австрии".
Э.Эльгюн отметил, что согласованы съемки совместного российско-китайско-азербайджанского фильма "Kambey", режиссером и автором сценария которого является В.Мустафаев. Съемки фильма будут вестись по линии Академии по телевидению и радио Австрии.
А.Азизов
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