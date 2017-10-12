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Культура 12.10.2017 17:06

Президент телеканала Space назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино

Азербайджанский кинорежиссер, президент телеканала "Space" Вагиф Мустафаев назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник отдела по связям с общественностью телеканала Space Эльданиз Эльгюн.

Официально об этом было объявлено на мероприятии в Баку 11 октября. На мероприятии присутствовали замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, послы Турции и России в Баку, официальные лица посольств Китая и Украины.

Кроме этого, в рамках мероприятия В.Мустафаеву был вручен золотой орден "Согласия".

В.Мустафаев на мероприятии также был награжден Международным Высшим золотым орденом "за особые заслуги в развитии культуры Австрии".

Э.Эльгюн отметил, что согласованы съемки совместного российско-китайско-азербайджанского фильма "Kambey", режиссером и автором сценария которого является В.Мустафаев. Съемки фильма будут вестись по линии Академии по телевидению и радио Австрии.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИНОРЕЖИССЕР, ТЕЛЕКАНАЛ, СОВЕТНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]