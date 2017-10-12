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ТЭК 12.10.2017 17:24

SOCAR Turkiye Enerji планирует в 2019г начать строительство нового нефтехимического комплекса в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji ("дочка" компании SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) планирует начать строительство нового нефтехимического комплекса в Турции в 2019 году, заявил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов журналистам в четверг.

"Работы по созданию нового нефтехимического комплекса в Турции ведутся по плану. До конца 2017 года завершатся предпроектные работы (PRE-FEED), к середине 2018 года планируем закончить предварительное проектирование комплекса, в сентябре -октябре 2018 года примем финансовое решение по данному проекту. К концу 2018 -началу 2019 года определимся с конфигурацией нового комплекса и в 2019 году начнем работы по строительству", - отметил он.

По словам З.Гахраманова, ввод нового комплекса в эксплуатацию планируется в 2023 году.

"Стоимость проекта пока неизвестна. Она будет определена после подготовки проекта", - подчеркнул он.

SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания также в Турции осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода «STAR», контейнерного терминала, электростанции, поставки газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ТУРЦИЯ, НЕФТЕХИМИЯ


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