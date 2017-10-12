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Внешняя политика 12.10.2017 17:31

Баку и Вашингтон обменялись мнениями по вопросам военного сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в четверг в Баку с и.о. заместителя помощника министра обороны США Лаурой Купер.

"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-американского военного сотрудничества и вкладе миротворческого контингента Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме этого, К.Велиев проинформировал Л.Купер о вопросах безопасности в регионе.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]