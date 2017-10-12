Баку и Вашингтон обменялись мнениями по вопросам военного сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в четверг в Баку с и.о. заместителя помощника министра обороны США Лаурой Купер.

"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-американского военного сотрудничества и вкладе миротворческого контингента Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме этого, К.Велиев проинформировал Л.Купер о вопросах безопасности в регионе.

А.Азизов