Баку и Вашингтон обменялись мнениями по вопросам военного сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился в четверг в Баку с и.о. заместителя помощника министра обороны США Лаурой Купер.
"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-американского военного сотрудничества и вкладе миротворческого контингента Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Кроме этого, К.Велиев проинформировал Л.Купер о вопросах безопасности в регионе.
А.Азизов
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