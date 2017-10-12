Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана провели учения с боевыми стрельбами

Ракетные и Артиллерийские соединения ВС Азербайджана провели учения с целью совершенствования боевых навыков личного состава, отмечает Минобороны.
"В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполнили задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя", - отмечается в сообщении.
С целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб были использованы современные автоматизированные системы управления. "Для корректировки огня были применены беспилотные летательные аппараты", - подчеркивает Минобороны.
А.Азизов
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