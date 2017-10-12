Азербайджан является надежным партнером США в борьбе с терроризмом – представитель Пентагона

Азербайджан является надежным партнером США в вопросах борьбы с международным терроризмом, заявила и.о. помощника заместителя министра обороны США Лора Купер журналистам в Баку.
«В этом плане хотелось бы отметить вклад Азербайджана в обеспечение стабильности в рамках проводимой в Афганистане миротворческой миссии», - подчеркнула Л.Купер.
Она отметила, что азербайджанские военнослужащие "плечом к плечу" с американскими солдатами обеспечивают мир и стабильность в Афганистане.
«94 азербайджанских военнослужащих в рамках миротворческого контингента вместе с американскими коллегами обеспечивают стабильность и безопасность в Афганистане», - сказала Л.Купер.
Р.Бабаев
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