Новые требования Турции к оформлению экспорта могут серьезно затормозить поставки из РФ - эксперт

Оценку действий Турции по введению новых требований к оформлению российского агроэкспорта можно дать, лишь поняв истинные мотивы этого решения. Не исключено, что Турция начинает применять инструментарий, который способен в любой момент серьезно затормозить поставки из России продукции АПК, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он прокомментировал сообщение торгпредства Турции о новой процедуре оформления российского агроэкспорта.

"Несмотря на разъяснения, ситуация остается достаточно запутанной, мы не знаем истинных причин принятого решения", - заявил Д.Рылько "Интерфаксу".

По его словам, если турецкая сторона поставила цель навести элементарный порядок в этой сфере, то к этому надо относиться довольно спокойно. "Да, возникнут дополнительные неудобства, но они преодолимы", - сказал он.

В этой ситуации, заявил глава ИКАР, преимущества получат крупные компании, у которых есть представительства в Турции. "Таких довольно много среди зерновиков, до половины экспортеров", - уточнил он.

"Но если за новым решением по оформлению поставок стоят долгосрочные стратегические цели, не связанные с зерном и томатами, то мы видим, что Турция разворачивает инструментарий, который способен в любое время существенно затормозить российский аграрный экспорт", - считает Д.Рылько.

Представитель крупной зернотрейдерской компании сообщил, что новые условия Турции изучаются. "На первый взгляд, большой угрозы для торговли в них нет. Мы видим, что они потребуют больше времени и усилий на оформление документов, но будем выполнять, если это решение не отменят", - сказал он.

В Россельхознадзоре заявили, что случаев отказа от оформления фитосанитарных сертификатов на поставки в Турцию нет.

В то же время представитель еще одной компании считает, что Турция "в каком-то смысле сыграла против себя".

По его словам, увлечение препонами может обернуться тем, что экспортеры российского зерна будут повышать цену на высокопротеиновую пшеницу для Турции. Заменить ее поставками из других стран Турции будет сложно, а по приемлемым ценам - практически невозможно.

Как сообщалось, с 9 октября Анкара ввела порядок, в соответствии с которым российские поставщики должны подтверждать в посольстве и консульствах Турции счета-фактуры на российские грузы. Эти требования распространяются на поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы.

Торгпредство РФ в Турции планирует провести переговоры с Минэкономики и Минсельхозом Турции по поводу новых требований турецкой стороны. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев не исключил введения Россией "зеркальных" мер в отношении поставок турецкой агропродукции.

По данным аналитического центра ЗАО "Русагротранс", Турция в этом сельхозгоду сохраняет второе место в числе ведущих покупателей российского зерна. За июль-сентябрь этого года она импортировала из РФ 1,5 млн тонн зерна против 1,15 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Новые требования - это не первый конфликт между Россией и Турцией в торговле зерном в 2017 году, который происходит на фоне "помидорной войны".

В середине марта Турция исключила Россию из числа стран, которые пользовались правом беспошлинного ввоза зерна. Это сразу же привело к резкому сокращению поставок. Место Турции в рейтинге ведущих покупателей заняли другие страны. В начале мая это нововведение было отменено и Турция вернулась на свое место в рейтинге импортеров.

Решение о снятии запретов во взаимной торговле между двумя странами было принято 3 мая во время переговоров между президентами России и Турции в Сочи. Речь шла о введенном Россией с 1 января 2016 года ограничении поставок турецких овощей и фруктов и о решении Турции исключить с 15 марта Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза пшеницы и некоторых других видов сельхозпродукции. Россия тогда сняла запрет на большинство видов продовольствия, которое находилось под эмбарго с 1 января 2016 года, но заявила, что сохранит запрет на поставки турецких помидоров для поддержки отечественного тепличного хозяйства.

После этого со стороны Турции последовало новое ограничение, которое предусматривало, что на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных Турцией лицензий на импорт зерна. Речь шла о поставке пшеницы для внутренней переработки и дальнейшего экспорта. До 20% была ограничена доля лицензий и на российское подсолнечное масло.

Однако российское Минэкономразвития тогда сообщило со ссылкой на турецких коллег, что этого ограничения не было, а произошла техническая ошибка.