Выход США из ЮНЕСКО повлечет последствия и для организации, и для самих Штатов - замглавы комитета Госдумы по культуре

Решение США выйти из ЮНЕСКО будет иметь серьезные последствия и, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов, заявил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

"Это будет иметь большое значение, так как вклад США в ЮНЕСКО является самым большим", - сказал В.Бортко в четверг.

Но выход из ЮНЕСКО "будет иметь большое значение и для самих США, потому что жизнь вне мировой культуры невероятна", сказал В. Бортко.

"Если они хотят, пусть попробуют", - отметил парламентарий.

Ранее в четверг Госдепартамента США сообщил о решении покинуть ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года. В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО, однако в 2003 году вернулись в организацию.