Выход США из ЮНЕСКО повлечет последствия и для организации, и для самих Штатов - замглавы комитета Госдумы по культуре

Решение США выйти из ЮНЕСКО будет иметь серьезные последствия и, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов, заявил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.
"Это будет иметь большое значение, так как вклад США в ЮНЕСКО является самым большим", - сказал В.Бортко в четверг.
Но выход из ЮНЕСКО "будет иметь большое значение и для самих США, потому что жизнь вне мировой культуры невероятна", сказал В. Бортко.
"Если они хотят, пусть попробуют", - отметил парламентарий.
Ранее в четверг Госдепартамента США сообщил о решении покинуть ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года. В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО, однако в 2003 году вернулись в организацию.
Президент Болгарии начал официальный визит в Баку
Представитель Пентагона ознакомила власти Азербайджана с новым подходом США к Афганистану
Азербайджан является надежным партнером США в борьбе с терроризмом – представитель Пентагона
Назарбаев пообещал помощь в доставке нефти через Казахстан для НПЗ в Узбекистане
Транзит туркменской нефти по БТД в 2018 году может составить до 4 млн тонн -SOCAR
Lufthansa купит подразделения обанкротившейся Air Berlin за 210 млн евро
Президент телеканала Space назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино
Азербайджан и Беларусь создадут Научный фонд парламентских структур
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 17 человек- МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
«Наследники Победы» собрались в Баку на международную конференцию. Фоторепортаж
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»