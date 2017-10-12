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Дальнее зарубежье 12.10.2017 19:29

Выход США из ЮНЕСКО повлечет последствия и для организации, и для самих Штатов - замглавы комитета Госдумы по культуре

Решение США выйти из ЮНЕСКО будет иметь серьезные последствия и, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов, заявил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

"Это будет иметь большое значение, так как вклад США в ЮНЕСКО является самым большим", - сказал В.Бортко в четверг.

Но выход из ЮНЕСКО "будет иметь большое значение и для самих США, потому что жизнь вне мировой культуры невероятна", сказал В. Бортко.

"Если они хотят, пусть попробуют", - отметил парламентарий.

Ранее в четверг Госдепартамента США сообщил о решении покинуть ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года. В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО, однако в 2003 году вернулись в организацию.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЮНЕСКО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]