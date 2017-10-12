Володин встретится с главами делегаций Ирана, Сирии, Китая, Турции в ходе межпарламентских форумов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках мероприятий ряда международных парламентских структур в Санкт-Петербурге проведет двусторонние встречи с главами делегаций Ирана, Сирии, Китая, Турции и других стран.

В графике спикера также встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Ирака, Казахстана, Конго, Сербии, сообщило в четверг думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Депутаты Государственной Думы примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентского форума БРИКС и 137-й Ассамблеи МПС (Межпарламентского союза)", - говорится в сообщении.

Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге на 12 - 18 октября.

В пятницу В.Володин в качестве председателя ПА ОДКБ проведет Десятое пленарное заседание Ассамблеи, на котором планируется обсудить вопросы сближения национальных законодательств стран ОДКБ по противодействию терроризму и трансграничной преступности, оказанию международной правовой помощи по уголовным делам, по борьбе с правонарушениями в информационной сфере. "В повестке заседания 13 модельных законов для стран-членов ОДКБ", - уточнили в Госдуме.

В субботу спикер будет участвовать в работе Третьего парламентского форума БРИКС. "Заседание форума будет вести заместитель председателя Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей КНР Чжан Пин как представитель председательствующей в этом году страны", - отмечается в сообщении.

"Тема форума - укрепление межпарламентского сотрудничества, содействие реализации итогов саммита БРИКС в Сямэне, прошедшего в сентябре под девизом "БРИКС: укрепление партнерства во имя безоблачного будущего", - информирует думское управление.

В этот же день откроется 137-я Ассамблея Межпарламентского Союза (МПС), где выступит президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении.

МПС - авторитетная политическая международная организация, в работе которой принимают участие парламентарии большинства стран мира. Санкт-Петербургский форум - крупнейшей за всю историю Ассамблеи, соберет представителей более 150 стран мира. Более 100 спикеров и 70 вице-спикеров палат национальных парламентов примут участие в его работе, отмечают в нижней палате.

По данным думского управления, в рамках Ассамблеи пройдут заседания постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности; по устойчивому развитию, финансами, торговле; по демократии и правам человека; по делам ООН; Ассоциации генеральных секретарей парламентов, а также Форум женщин-парламентариев, Форум молодых парламентариев МПС. Парламентариям предстоит обсудить актуальные вопросы современности, в том числе - угрозы миру и глобальной безопасности.

Тема общей дискуссии Ассамблеи: "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог". Также состоятся выборы председателя МПС.