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Внешняя политика 12.10.2017 18:06

Представитель Пентагона ознакомила власти Азербайджана с новым подходом США к Афганистану

И.о. помощника заместителя министра обороны США Лаура Купер ознакомила официальных представителей Азербайджана с новым подходом Вашингтона по Афганистану.

«В рамках проведенных в Баку встреч, мы обсуждали вопросы, связанные с новым подходом США к присутствию в Афганистане и, в целом, на ситуацию в Южной Азии», - сказала Л.Купер журналистам в четверг.

В Азербайджане она провела встречи с представителями министерств обороны, иностранных дел, Администрации президента, Госпогранслужбы республики.

"В рамках встреч мы также обсудили международные и региональные вопросы", - добавила она.

Р.Бабаев

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПЕНТАГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]