Представитель Пентагона ознакомила власти Азербайджана с новым подходом США к Афганистану

И.о. помощника заместителя министра обороны США Лаура Купер ознакомила официальных представителей Азербайджана с новым подходом Вашингтона по Афганистану.

«В рамках проведенных в Баку встреч, мы обсуждали вопросы, связанные с новым подходом США к присутствию в Афганистане и, в целом, на ситуацию в Южной Азии», - сказала Л.Купер журналистам в четверг.

В Азербайджане она провела встречи с представителями министерств обороны, иностранных дел, Администрации президента, Госпогранслужбы республики.

"В рамках встреч мы также обсудили международные и региональные вопросы", - добавила она.

Р.Бабаев