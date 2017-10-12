Президент Болгарии начал официальный визит в Баку

Президент Болгарии Румен Радев в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы государства.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев главу болгарского государства с супругой Десиславой Радев встречали первый вице-премьер-правительства Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Н.Аббасова