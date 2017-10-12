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Регион 12.10.2017 19:29

Премьер Грузии поддержал территориальную целостность Испании

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с ситуацией вокруг Каталонии заявил о поддержке территориальной целостности Испании и недопустимости односторонних решений.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Испании и отвергаем односторонние решения", - написал глава грузинского правительства в четверг на своей странице в Twitter.

"Надеемся, кризис будет разрешен в соответствии с конституцией Испании", - отметил Г.Квирикашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]