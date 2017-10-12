Премьер Грузии поддержал территориальную целостность Испании

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с ситуацией вокруг Каталонии заявил о поддержке территориальной целостности Испании и недопустимости односторонних решений.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Испании и отвергаем односторонние решения", - написал глава грузинского правительства в четверг на своей странице в Twitter.

"Надеемся, кризис будет разрешен в соответствии с конституцией Испании", - отметил Г.Квирикашвили.