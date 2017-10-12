Цены на нефть немного сократили падение на данных о запасах в США, Brent на уровне $56,2 за баррель

Цены на нефть несколько сократили падение на торгах в четверг после публикации данных Минэнерго США, указавших на снижение запасов нефти в стране по итогам прошлой недели.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 снизились в цене на $0,74 (1,3%) - до $56,2 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,7 (1,36%) - до $50,6 за баррель.
До публикации данных Минэнерго падение цены Brent составляло 1,6%, WTI - 2%.
Ослаблению нефтяного рынка в четверг способствовал доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое предупредило, что в 2018 году цены на нефть упрутся в потолок.
Согласно расчетам МЭА, при текущем уровне добычи ОПЕК мировые запасы нефти не будут сокращаться в 2018 году. При этом три квартала 2018 года будут достаточно сбалансированы при неизменной добыче нефти странами ОПЕК и обычных погодных условиях. В целом в следующем году ожидается рост спроса и предложения нефти примерно на один и тот же объем, что будет способствовать росту цен на нефть.
"Это очень "медвежий" доклад, - отметил главный аналитик по сырьевому рынку SEB Markets Бьярн Шилдроп. - Рынок еще не дошел до сбалансированного состояния и по-прежнему нуждается в искусственной поддержке".
Согласно данным Минэнерго, опубликованным в четверг, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 2,75 млн баррелей - до 462,216 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,49 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,48 млн баррелей.
Добыча нефти в США сократилась на прошлой неделе на 0,85% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 400 тыс. баррелей за минувшую неделю, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,64 млн баррелей.
Президент Болгарии начал официальный визит в Баку
Представитель Пентагона ознакомила власти Азербайджана с новым подходом США к Афганистану
Азербайджан является надежным партнером США в борьбе с терроризмом – представитель Пентагона
Президент телеканала Space назначен советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино
Азербайджан и Беларусь создадут Научный фонд парламентских структур
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 17 человек- МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Полиция Греции обнаружила в остановленном на дороге грузовике более полусотни нелегальных мигрантов
ОАЭ перестанут выдавать новые рабочие визы гражданам КНДР
Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за США
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
«Наследники Победы» собрались в Баку на международную конференцию. Фоторепортаж
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»