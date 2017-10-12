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Дальнее зарубежье 12.10.2017 20:20

В Северной Корее пригрозили США контрмерами в ответ на "разжигание ядерной войны"

КНДР готова ответить на провокации со стороны США своими контрмерами, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"США тщетно пытаются спрятать своё истинное лицо как главного зачинщика эскалации ядерных угроз на Корейском полуострове. Мы ответим на новые провокации США, разжигание ядерной войны, гнусные гангстерские санкции и давление контрмерами нашего образца", - заявил корейский посол на приёме в честь 69-ой годовщины установления дипломатических отношений РФ и КНДР.

При этом он предупредил, что "США будут нести полную ответственность за последствия".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КНДР, США, КОНТРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]