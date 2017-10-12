КНДР готова ответить на провокации со стороны США своими контрмерами, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.
"США тщетно пытаются спрятать своё истинное лицо как главного зачинщика эскалации ядерных угроз на Корейском полуострове. Мы ответим на новые провокации США, разжигание ядерной войны, гнусные гангстерские санкции и давление контрмерами нашего образца", - заявил корейский посол на приёме в честь 69-ой годовщины установления дипломатических отношений РФ и КНДР.
При этом он предупредил, что "США будут нести полную ответственность за последствия".
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