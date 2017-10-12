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ТЭК 12.10.2017 20:19

Транзит туркменской нефти по БТД в 2018 году может составить до 4 млн тонн -SOCAR

Транзит туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2018 году составит 3-4 млн тонн, заявил глава Управления маркетинга и экономических операций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Аднан Ахмедзаде журналистам в четверг.

«В текущем году объем прокачки туркменской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан составит 3-4 млн тонн. С туркменской стороной заключался контракт на период 2017-2018гг., и на будущий год предусматривается транспортировка по данному трубопроводу также от 3 до 4 млн тонн в зависимости от объемов нефтедобычи. Можно сказать, что почти 100% объемов экспорта туркменской нефти на 2018 год прописано на поставки через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан», - отметил А.Ахмедзаде.

По его словам, транзит казахстанской нефти по БТД в текущем году не осуществлялся и на будущий год не запланирован. Однако SOCAR ведет переговоры с казахстанской стороной по поставкам нефти по данному трубопроводу на случай, если «какая-то из компаний Казахстана пожелает экспортировать нефть в этом направлении».

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане – 443 км, Грузии – 249 км, Турции – 1,076 тыс. км.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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