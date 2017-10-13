ЦИК Киргизии аккредитовал на выборы президента около 800 международных наблюдателей

За выборами президента в Киргизии, которые состоятся в ближайшее воскресенье, будут наблюдать почти 800 международных наблюдателей, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"ЦИК Киргизии аккредитовал 771 международных наблюдателя из 58 стран", - сказал собеседник агентства.

По его словам, международные наблюдатели, в частности, представляют БДИПЧ/ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОИС, ТюркПА.

"Представители Центризбиркомов России, Литвы, Латвии, Украины, Болгарии, Турции, сотрудники посольств Польши и США, а также МИД Китая также значатся в списке международных наблюдателей на выборах", - отметил он.

"Что касается аккредитованных местных наблюдателей, то заявки были поданы со стороны пяти организаций", - сказал представитель ЦИК.

Он сообщил, что со стороны зарубежных СМИ поступило 65 заявок на аккредитацию. "Аккредитацию прошли корреспонденты и сотрудники семи телекомпаний, семи радио, пяти печатных изданий и 15 интернет-изданий", - уточнил он.

Между тем в штабе оппозиционного кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова сообщили, что для параллельного ведения подсчета голосов на выборах президента запускается проект "Таза эсеп" (Чистый подсчет).

"В рамках проекта будут собираться данные о числе проголосовавших избирателей. Обработка и подсчет голосов избирателей будет осуществляться ежечасно. Все данные штаб планирует предоставлять в открытом доступе в режиме онлайн. Каждый сможет следить за процессом голосования на всех избирательных участках республики, числом проголосовавших избирателей, данными с автоматических урн и результатами ручного подсчета", - сообщил агентству представитель штаба.

Между тем член ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов пояснил агентству, что вести подсчет голосов по завершении голосования вправе только члены избирательных комиссий при присутствии наблюдателей и представителей кандидатов.

Общественное объединение "Коалиция за демократию и гражданское общество" также намерено организовать прямую трансляцию в день выборов. "15 октября с 8:00 до 23:00 будет организована прямая трансляция о работе колл-центра, куда в день выборов будут поступать все сведения от краткосрочных наблюдателей из всех регионов Киргизии о мониторинге хода голосования", - сообщил представитель организации.

По его словам, "трансляция будет сопровождаться демонстрацией тематической инфографики, а также брифингами и включениями о данных мониторинга процесса голосования".

"Со стороны нашей организации краткосрочное наблюдение будет осуществляться на 500 участках во всех регионах Киргизии", - добавил собеседник агентства.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и лидером парламентской оппозиционной фракции "Республика - Ата-Журт" О.Бабановым.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.