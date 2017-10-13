В МИД Китая призвали США не выходить из соглашения по ядерной программе Тегерана

Власти Китая призывают всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, включая США, оставаться верными этому соглашению, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в пятницу.
"Мы уверены, что это соглашение является важным фактором в обеспечении международного режима ядерного нераспространения, регионального мира и стабильности", - сказала она.
"Мы надеемся, что все участники (соглашения - ИФ) продолжат поддерживать и осуществлять это соглашение", - добавила она.
Она напомнила, что накануне член Госсовета КНР, курирующий в китайском правительстве внешнеполитические дела, Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил соглашение по ядерной программе Тегерана.
Разговор между дипломатами проходил в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин, который должен состояться в ноябре.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Д.Трамп намерен в пятницу объявить о своей стратегии по решению проблемы Ирана.
Если Д.Трамп придет к выводу о несоответствии ядерной сделки с Ираном американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса США. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены в связи с заключением СВПД.
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