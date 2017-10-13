США и Южная Корея проведут 16-26 октября совместные военно-морские учения у берегов Корейского полуострова

Военно-морские силы США и Южной Кореи проведут 16-26 октября крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях, сообщило в пятницу командование 7-го оперативного флота ВМС Соединенных Штатов.

В рамках учений будут проводиться совместные операции ВМС Республики Корея, 7-го оперативного флота ВМС США, а также ВВС Республики Корея, 7-й воздушной армии Тихоокеанского командования США и 8-й полевой армии США.

От ВМС США в учениях будут задействованы авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Рональд Рейган", и оснащенные системой ПРО "Иджис" ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин".

По данным южнокорейских СМИ, авианосная группа, как ожидается, будет действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море, а ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин" - в Желтом море.

Предполагается также, что в учениях примут участие две ударные атомные подводные лодки США.

Как сообщалось, в четверг в акваторию Японского моря вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк". В пятницу в южнокорейский порт Пусан прибыла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" (SSGN-727), оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк".