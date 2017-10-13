У Ирана есть ответ на возможный выход США из соглашения по ИЯП, Тегеран может принять меры - спикер парламента

Председатель Собрания Исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что у Ирана есть четкий ответ на возможный выход с США из соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП).

"Даже сам СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы - ИФ) определил в своем содержании: если предпримут какие-то меры (другие участники договоренностей - ИФ), Иран тоже может предпринять соответствующие меры", - заявил А.Лариджани журналистам в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, иранский парламентарий заявил, что санкции, введенные против его страны, а также России, не дали того эффекта, на который рассчитывали их инициаторы - для "оказания влияния и продвижения своей политики".

Кром того, А.Лариджани сказал, что Иран и Россия, благодаря координации своих усилий, играют очень большую роль в обеспечении стабильности в регионе и ведут решительную борьбу против терроризма.

"И вы видите влияние этого сотрудничества в Ираке и Сирии", - добавил иранский парламентарий.

"И мы этот путь продолжим!" - заявил А.Лариджани.

В пятницу президент США Дональд Трамп выступит с заявлением по новой стратегии в отношении Ирана.

Как ожидается, в своём заявлении Д.Трамп отразит положения новой стратегии США, которая нацелена на подавление дестабилизирующего влияния и сдерживание агрессии Ирана.

В связи с этим, председатель парламента Ирана отметил, что выстраивая свою позицию на подобных оценках "США сами хотят нарушить условия стабильности".

"Я не думаю, что с учётом истории их слов надо придать этому большое значение. К сожалению, США находятся в тех условиях, при которых они своими заявлениями делают свой статус более нестабильным", - добавил А.Лариджани.