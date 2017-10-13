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Регион 13.10.2017 16:02

У Ирана есть ответ на возможный выход США из соглашения по ИЯП, Тегеран может принять меры - спикер парламента

Председатель Собрания Исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что у Ирана есть четкий ответ на возможный выход с США из соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП).

"Даже сам СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы - ИФ) определил в своем содержании: если предпримут какие-то меры (другие участники договоренностей - ИФ), Иран тоже может предпринять соответствующие меры", - заявил А.Лариджани журналистам в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, иранский парламентарий заявил, что санкции, введенные против его страны, а также России, не дали того эффекта, на который рассчитывали их инициаторы - для "оказания влияния и продвижения своей политики".

Кром того, А.Лариджани сказал, что Иран и Россия, благодаря координации своих усилий, играют очень большую роль в обеспечении стабильности в регионе и ведут решительную борьбу против терроризма.

"И вы видите влияние этого сотрудничества в Ираке и Сирии", - добавил иранский парламентарий.

"И мы этот путь продолжим!" - заявил А.Лариджани.

В пятницу президент США Дональд Трамп выступит с заявлением по новой стратегии в отношении Ирана.

Как ожидается, в своём заявлении Д.Трамп отразит положения новой стратегии США, которая нацелена на подавление дестабилизирующего влияния и сдерживание агрессии Ирана.

В связи с этим, председатель парламента Ирана отметил, что выстраивая свою позицию на подобных оценках "США сами хотят нарушить условия стабильности".

"Я не думаю, что с учётом истории их слов надо придать этому большое значение. К сожалению, США находятся в тех условиях, при которых они своими заявлениями делают свой статус более нестабильным", - добавил А.Лариджани.

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Тэги: ИРАН, США, АТОМ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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