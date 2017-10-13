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Дальнее зарубежье 13.10.2017 16:13

Вашингтон намерен пресекать любые попытки Тегерана заполучить ядерное оружие - Белый дом

США будут стремиться не допустить того, чтобы Тегеран получил возможность разрабатывать ядерное оружие, говорится в справочных материалах Белого дома по новой стратегии в отношении Ирана.

"Самое главное, что мы будем пресекать любые пути к получению иранским режимом ядерного оружия", - говорится в тексте материалов, опубликованных в пятницу.

В материалах также отмечается, что Вашингтон будет "противостоять угрозам, которые представляют для США и их союзников баллистические ракеты и другое ассиметричное оружие" Ирана.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен в пятницу объявить о своей стратегии по решению иранской ядерной проблемы.

Со своей стороны газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Д.Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения.

Если президент США придет к выводу о несоответствии СВПД американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены после подписания СВПД.

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]