Вашингтон намерен пресекать любые попытки Тегерана заполучить ядерное оружие - Белый дом

США будут стремиться не допустить того, чтобы Тегеран получил возможность разрабатывать ядерное оружие, говорится в справочных материалах Белого дома по новой стратегии в отношении Ирана.

"Самое главное, что мы будем пресекать любые пути к получению иранским режимом ядерного оружия", - говорится в тексте материалов, опубликованных в пятницу.

В материалах также отмечается, что Вашингтон будет "противостоять угрозам, которые представляют для США и их союзников баллистические ракеты и другое ассиметричное оружие" Ирана.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен в пятницу объявить о своей стратегии по решению иранской ядерной проблемы.

Со своей стороны газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Д.Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения.

Если президент США придет к выводу о несоответствии СВПД американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены после подписания СВПД.