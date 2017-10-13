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Дальнее зарубежье 13.10.2017 16:35

США будут добиваться международного осуждения нарушений прав человека Корпусом стражей исламской революции

Администрация США обвинила иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в нарушении прав человека и заявила о намерении объединить усилия мирового сообщества для борьбы с этой деятельностью, говорится в справочных материалах Белого дома по новой стратегии в отношении Ирана

"Мы сплотим международное сообщество для осуждения серьезных нарушений прав человека со стороны КСИР и осуществляемых им незаконных задержаний американских граждан и других иностранцев по лживым обвинениям", - говорится в этих материалах, обнародованных в пятницу.

Наряду с этим США обвинили КСИР в намерениях подорвать международный порядок и в попытках воспрепятствовать борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "оказывая влияние на вооруженные группировки в Ираке".

"Цель Ирана - подорвать международный порядок. Мощь и влияние КСИР со временем выросли, и он не подотчетен иранскому народу, а лишь отвечает перед Али Хаменеи (руководителем Исламской республики Иран - ИФ)", - говорится в опубликованном документе.

В материалах отмечается, что "трудно найти конфликт на Ближнем Востоке, который бы не был задет щупальцами КСИР".

Наряду с этим Белый дом обвинил КСИР в вооружении войск президента Сирии Башара Асада.

"КСИР вооружал Башара Асада, руководил истреблением его собственного народа в Сирии и цинично потворствовал использованию химического оружия", - отмечается в документе.

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Тэги: США, ИРАН, КСИР, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]