США будут добиваться международного осуждения нарушений прав человека Корпусом стражей исламской революции

Администрация США обвинила иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в нарушении прав человека и заявила о намерении объединить усилия мирового сообщества для борьбы с этой деятельностью, говорится в справочных материалах Белого дома по новой стратегии в отношении Ирана

"Мы сплотим международное сообщество для осуждения серьезных нарушений прав человека со стороны КСИР и осуществляемых им незаконных задержаний американских граждан и других иностранцев по лживым обвинениям", - говорится в этих материалах, обнародованных в пятницу.

Наряду с этим США обвинили КСИР в намерениях подорвать международный порядок и в попытках воспрепятствовать борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "оказывая влияние на вооруженные группировки в Ираке".

"Цель Ирана - подорвать международный порядок. Мощь и влияние КСИР со временем выросли, и он не подотчетен иранскому народу, а лишь отвечает перед Али Хаменеи (руководителем Исламской республики Иран - ИФ)", - говорится в опубликованном документе.

В материалах отмечается, что "трудно найти конфликт на Ближнем Востоке, который бы не был задет щупальцами КСИР".

Наряду с этим Белый дом обвинил КСИР в вооружении войск президента Сирии Башара Асада.

"КСИР вооружал Башара Асада, руководил истреблением его собственного народа в Сирии и цинично потворствовал использованию химического оружия", - отмечается в документе.