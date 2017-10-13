США будут добиваться международного осуждения нарушений прав человека Корпусом стражей исламской революции

Администрация США обвинила иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в нарушении прав человека и заявила о намерении объединить усилия мирового сообщества для борьбы с этой деятельностью, говорится в справочных материалах Белого дома по новой стратегии в отношении Ирана
"Мы сплотим международное сообщество для осуждения серьезных нарушений прав человека со стороны КСИР и осуществляемых им незаконных задержаний американских граждан и других иностранцев по лживым обвинениям", - говорится в этих материалах, обнародованных в пятницу.
Наряду с этим США обвинили КСИР в намерениях подорвать международный порядок и в попытках воспрепятствовать борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), "оказывая влияние на вооруженные группировки в Ираке".
"Цель Ирана - подорвать международный порядок. Мощь и влияние КСИР со временем выросли, и он не подотчетен иранскому народу, а лишь отвечает перед Али Хаменеи (руководителем Исламской республики Иран - ИФ)", - говорится в опубликованном документе.
В материалах отмечается, что "трудно найти конфликт на Ближнем Востоке, который бы не был задет щупальцами КСИР".
Наряду с этим Белый дом обвинил КСИР в вооружении войск президента Сирии Башара Асада.
"КСИР вооружал Башара Асада, руководил истреблением его собственного народа в Сирии и цинично потворствовал использованию химического оружия", - отмечается в документе.
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