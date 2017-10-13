Киргизские эксперты видят в борьбе кандидатов на пост президента противостояние финансовых и административных ресурсов

На выборах президента Киргизии в пятницу завершается агитационная кампания, которую эксперты называют одной из самых скандальных в истории республики.

В 21:00 мск в республике начнется день тишины перед голосованием.

"Нынешняя агитационная кампания в Киргизии впервые за все время проведения выборов отличается обилием политической рекламы, захватившей социальные сети, а также сопровождается наибольшим количеством скандалов и вбросом компрометирующих материалов, связанных с именами кандидатов", - заявил "Интерфаксу" в пятницу представитель одного из аналитических центров республики.

В числе наиболее часто упоминаемых фамилий эксперт называл имена двух бывших премьеров: кандидата от оппозиции, лидера парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова и кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова. Между этими двумя кандидатами идет основная борьба за пост главы государства.

О.Бабанов получил три предупреждения от ЦИК за серьезные нарушения предвыборной агитации. В отношении агитаторов кандидата возбуждено два уголовных дела по фактам подкупа.

В сентябре оппозиционного кандидата принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, что было расценено в Киргизии как вмешательство во внутренние дела. Президент А.Атамбаев обвинил своего казахского коллегу в попытке ""навязать" Киргизии своего кандидата в президенты".

Кроме того, имя О.Бабанова упоминается в связи с задержанием Госкомитетом национальной безопасности сторонника кандидата, депутата парламента Каната Исаева, которого обвинили в подготовке госпереворота под предлогом несогласия с результатами голосования. В штабе кандидата называли все это "провокацией".

Собеседник агентства отметил, что фамилия кандидата в президенты С.Жээнбекова чаще всего фигурирует в связи с жалобами на применение им административного ресурса, хотя практически ни одна из них не была удовлетворена. Вместе с тем Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении преподавателя Государственной юридической академии, которая агитировала студентов голосовать за С.Жээнбекова, в ином случае она грозила им отчислением.

За агитацию в пользу С.Жээнбекова от исполнения обязанностей руководителя правительственного штаба по подготовке и проведению выборов был отстранен вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев. На вице-премьера за использование административного ресурса в ЦИК пожаловались правозащитники, в результате глава правительства Сапар Исаков объявил Д.Зилалиеву строгий выговор.

Эксперты в Киргизии считают, что, исходя их характера возбужденных уголовных дел, а также жалоб на кандидатов со стороны наблюдателей и правозащитников, можно говорить о том, что на текущих выборах идет борьба не между кандидатами от власти и от оппозиции, а между финансовым и административным ресурсами.

Помимо этого, отмечают наблюдатели, хотя кандидаты в президенты пытаются убедить избирателей в важности предлагаемых им программ, симпатии населения определяются по личностным качествам претендентов.

Наблюдатели от местной правозащитной организации "За демократию и гражданское общество" заявили, что "участие действующего президента (Алмазбека Атамбаева) в агитационной кампании в виде заявлений и высказываний в отношении кандидатов может восприниматься в качестве административного ресурса".

Правозащитники также указали, что "ближе ко дню голосования в республике увеличилось количество сообщений об использовании незаконных методов агитации, таких как применение административного ресурса, подкуп голосов, использование "черного пиара", давление и угрозы на избирателей, порча агитационных материалов". Наблюдатели полагают, что все это может оказать влияние на активность избирателей в день голосования.

На пост президента Киргизии претендуют 11 кандидатов. Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.