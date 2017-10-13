Суд в Сеуле продлил на полгода арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе

Центральный окружной суд Сеула в пятницу продлил на шесть месяцев содержание под стражей отстраненного от власти президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, сообщают южнокорейские СМИ.

Предыдущий срок должен был истечь в понедельник 16 октября.

В суде отметили, что такое решение связано с особой серьезностью дела и высокой степенью общественного беспокойства.

В сентябре следователи подали соответствующий запрос, заявив, что им нужно больше времени, чтобы завершить судебные процедуры.

Пак Кын Хе арестовали в марте этого года по обвинению в коррупции.

По версии следствия, Чхве Сун Силь, подруга бывшего президента страны Пак Кын Хе, незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал Чхве Сун Силь около 43,3 млрд вон ($38 млн).