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Дальнее зарубежье 13.10.2017 17:02

Суд в Сеуле продлил на полгода арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе

Центральный окружной суд Сеула в пятницу продлил на шесть месяцев содержание под стражей отстраненного от власти президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, сообщают южнокорейские СМИ.

Предыдущий срок должен был истечь в понедельник 16 октября.

В суде отметили, что такое решение связано с особой серьезностью дела и высокой степенью общественного беспокойства.

В сентябре следователи подали соответствующий запрос, заявив, что им нужно больше времени, чтобы завершить судебные процедуры.

Пак Кын Хе арестовали в марте этого года по обвинению в коррупции.

По версии следствия, Чхве Сун Силь, подруга бывшего президента страны Пак Кын Хе, незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал Чхве Сун Силь около 43,3 млрд вон ($38 млн).

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]