Взаимодействие в рамках ОДКБ - важный элемент безопасности Армении, считает глава Минобороны

Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие 2017" представляли большую важность для Армении, заявил министр обороны республики Виген Саркисян.

"Учения очень важны для нас. Мы удовлетворены результатами учений. Армения продолжит взаимодействие в рамках ОДКБ, что является важным элементом нашей безопасности", - сказал В.Саркисян по итогам учений "Взаимодействие-2017", проходивших на территории республики.

"Мы всегда выступали за продвижение сотрудничества. Это исходит и из наших международных обязательств, и интересов безопасности", - отметил глава Минобороны.