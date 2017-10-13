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Регион 13.10.2017 17:13

Взаимодействие в рамках ОДКБ - важный элемент безопасности Армении, считает глава Минобороны

Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие 2017" представляли большую важность для Армении, заявил министр обороны республики Виген Саркисян.

"Учения очень важны для нас. Мы удовлетворены результатами учений. Армения продолжит взаимодействие в рамках ОДКБ, что является важным элементом нашей безопасности", - сказал В.Саркисян по итогам учений "Взаимодействие-2017", проходивших на территории республики.

"Мы всегда выступали за продвижение сотрудничества. Это исходит и из наших международных обязательств, и интересов безопасности", - отметил глава Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]