Экс-президент Румынии допускает объединение своей страны с Молдавией путем референдума или голосования в парламенте

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что объединение Молдавии с Румынией возможно по договоренности между двумя странами.

"В настоящее время в Румынии за объединение выступает весь политический класс и около 80% населения. В Молдавии ситуация иная, объединение поддерживают от 21% до 28% населения. Но когда-то было 3-4%. Ситуация меняется. И я буду этому способствовать. Когда я был президентом, я поставил перед собой две задачи - вступление Румынии в НАТО и в Евросоюз. Эти задачи мы решили. Теперь перед нами стоит третья задача - национального значения - объединение Молдавии с Румынией", - сказал Т.Бэсеску в пятницу на пресс-конференции в Кишиневе.

По его мнению, объединение двух стран может произойти путем референдума или голосованием в парламентах Молдавии и Румынии.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как к объединению отнесутся соседние Украина, Венгрия и Болгария, он сказал, что "эта проблема касается исключительно двух стран - Румынии и Молдавии".

"Я внимательно читаю документы и знаю, что вопрос объединения можно решить только в ходе переговоров между двумя странами. В Хельсинской хартии сказано, что две страны могут изменить границы по взаимной договоренности. Если две страны решат, то никто им не сможет помешать. Тем более что в Европе есть прецедент - объединение двух Германий", - напомнил Т.Бэсеску.

Он считает объединение с Румынией "благом для Молдавии, так как у Молдавии нет других шансов достичь европейской интеграции, а развитие Молдавии и движение в сторону Евросоюза затруднено и внутренней ситуацией, так как есть партии, которые тянут Республику Молдавия в другую сторону".

Как сообщалось, в 2016 году Т.Бэсеску получил гражданство Молдавии, чтобы иметь возможность заниматься в республике политической деятельностью. В начале года победивший на президентских выборах президент Молдавии Игорь Додон подписал указ об отзыве гражданства, так как, по его мнению, оно было предоставлено с нарушениями. Адвокаты оспорили указ президента в суде. Судебное разбирательство продолжается уже более полугода.

В апреле Т.Бэсеску был избран почетным председателем Партии национального единства Молдавии. Партия была создана в Кишиневе с целью объединения Молдавии с Румынией. В настоящее время Т.Бэсеску, молдавское гражданство которого приостановлено, но не отозвано, часто приезжает в республику.