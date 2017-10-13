Экс-президент Румынии допускает объединение своей страны с Молдавией путем референдума или голосования в парламенте

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что объединение Молдавии с Румынией возможно по договоренности между двумя странами.
"В настоящее время в Румынии за объединение выступает весь политический класс и около 80% населения. В Молдавии ситуация иная, объединение поддерживают от 21% до 28% населения. Но когда-то было 3-4%. Ситуация меняется. И я буду этому способствовать. Когда я был президентом, я поставил перед собой две задачи - вступление Румынии в НАТО и в Евросоюз. Эти задачи мы решили. Теперь перед нами стоит третья задача - национального значения - объединение Молдавии с Румынией", - сказал Т.Бэсеску в пятницу на пресс-конференции в Кишиневе.
По его мнению, объединение двух стран может произойти путем референдума или голосованием в парламентах Молдавии и Румынии.
Отвечая на вопросы журналистов о том, как к объединению отнесутся соседние Украина, Венгрия и Болгария, он сказал, что "эта проблема касается исключительно двух стран - Румынии и Молдавии".
"Я внимательно читаю документы и знаю, что вопрос объединения можно решить только в ходе переговоров между двумя странами. В Хельсинской хартии сказано, что две страны могут изменить границы по взаимной договоренности. Если две страны решат, то никто им не сможет помешать. Тем более что в Европе есть прецедент - объединение двух Германий", - напомнил Т.Бэсеску.
Он считает объединение с Румынией "благом для Молдавии, так как у Молдавии нет других шансов достичь европейской интеграции, а развитие Молдавии и движение в сторону Евросоюза затруднено и внутренней ситуацией, так как есть партии, которые тянут Республику Молдавия в другую сторону".
Как сообщалось, в 2016 году Т.Бэсеску получил гражданство Молдавии, чтобы иметь возможность заниматься в республике политической деятельностью. В начале года победивший на президентских выборах президент Молдавии Игорь Додон подписал указ об отзыве гражданства, так как, по его мнению, оно было предоставлено с нарушениями. Адвокаты оспорили указ президента в суде. Судебное разбирательство продолжается уже более полугода.
В апреле Т.Бэсеску был избран почетным председателем Партии национального единства Молдавии. Партия была создана в Кишиневе с целью объединения Молдавии с Румынией. В настоящее время Т.Бэсеску, молдавское гражданство которого приостановлено, но не отозвано, часто приезжает в республику.
Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев
Украина подала в ВТО новый иск к России
CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Азербайджан характеризуют толерантность и разнообразие – глава представительства ЕС в Баку
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов