В Москве не будут уговаривать вернуться в ЮНЕСКО вышедшие из организации страны - Гатилов

В Москве сожалеют в связи с решением Израиля последовать примеру США и выйти из ЮНЕСКО, но никого уговаривать пересмотреть позицию не намерены, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Это решение США и вслед за ним Израиля вызывает сожаление", - сказал высокопоставленный дипломат "Интерфаксу" в пятницу.

"Мы никого не будем уговаривать (остаться в ЮНЕСКО - ИФ), поскольку это суверенное право каждой страны принимать соответствующие решения, но хотелось бы надеяться, что такие решения будут хорошо продуманными и принятыми с тем, чтобы не навредить как самой организации, так и интересам тех государств, которые принимают такие политизированные решения", - сказал замминистра.

Накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за решением Соединенных Штатов отказаться от членства в этой организации, сообщает сайт газеты "Гаарец". По информации издания, в израильском руководстве пояснили, что пошли на такой шаг из-за "предвзятости организации по отношению к Израилю". Кроме того, Б.Нетаньяху приветствовал решение США о выходе из ЮНЕСКО, назвав эту организацию "театром абсурда".

Ранее Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о том, что Вашингтон намерен прекратить членство в организации с 1 января 2019 года в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО. Также США видят необходимость в фундаментальной реформе в организации и выражают недовольство продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО.

"Обращает на себя внимание фактор времени, что сделано было это заявление об уходе из ЮНЕСКО как раз в те дни, когда в Париже проходит голосование по кандидатуре следующего руководителя ЮНЕСКО. Причем в очень напряженной атмосфере проходит, есть несколько кандидатов, и выбор времени явно был неслучаен, поскольку Многие считают, что США, проявив такое пренебрежение к организации, хотели тем самым оказать влияние на исход этих выборов", - отметил замминистра.

По его словам, голосование завершится в пятницу, определились явные фавориты: "Это представитель Катара, представительницы Франции и Египта, сегодня в ходе заключительных туров голосования должно определиться, кто же будет следующим главой ЮНЕСКО".

Г.Гатилов напомнил, что США уже с 2011 года перестали платить свой взнос в бюджет ЮНЕСКО. "У них образовался огромный долг - порядка полумиллиарда долларов, но несмотря на это в течение всех этих лет делегация США продолжала заседать и в Исполсовете и принимать решения, и влиять на принятие решений, что выглядело совершенно неестественно. И у многих государств-членов это вызывало законные вопросы, как делегация страны, которая в течение многих лет не платит взносы, продолжает заседать в организации, и даже не лишена права голоса", - сказал замглавы МИД РФ