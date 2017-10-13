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СНГ 13.10.2017 15:08

Правительство по поручению президента увеличило расходы на поддержку АПК на 20 млрд рублей - Путин

Правительство приняло решение добавить на поддержку сельского хозяйства 20 млрд рублей в 2018 году, эти средства следует направить на субсидирование ставок сельхозкредитов и тарифов на перевозку зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства плюсом к тому, что было ранее заложено в бюджет, 20 млрд рублей. Правительство это поручение исполнило, в бюджет 2018 года эти деньги заложат", - сказал В.Путин на совещании в Воронеже, посвященном развитию АПК.

"Их нужно будет направить на решение двух задач: продолжить субсидирование ставок банковского кредитования и субсидировать тарифы на перевозку зерна по железной дороге", - сказал В.Путин. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы "это зерно, где бы оно ни было произведено на территории РФ, было рентабельным на внутреннем и внешнем рынках".

Президент вновь напомнил, что в этом году ожидается рекордный урожай зерновых в размере 130 млн тонн.

"Но мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях: избыток предложения порождает снижение цены. Мы должны об этом подумать", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что данные решения обсуждены с Минфином и Минсельхозом.

Таким образом, выделение дополнительных 20 млрд рублей позволит в 2018 году сохранить господдержку сельского хозяйства на уровне 2017 года - в объеме 242 млрд рублей.

Как сообщалось, из дополнительной суммы Минсельхоз, в частности, планирует 12 млрд рублей направить на субсидирование краткосрочных кредитов. Кроме того, ведомство заявляло о необходимости выделения 2 млрд рублей на субсидирование железнодорожных переводок зерна. В 2017 году на эти цели предусмотрен 1 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, АПК, ПОДДЕРЖКА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]