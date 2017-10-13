Правительство по поручению президента увеличило расходы на поддержку АПК на 20 млрд рублей - Путин

Правительство приняло решение добавить на поддержку сельского хозяйства 20 млрд рублей в 2018 году, эти средства следует направить на субсидирование ставок сельхозкредитов и тарифов на перевозку зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства плюсом к тому, что было ранее заложено в бюджет, 20 млрд рублей. Правительство это поручение исполнило, в бюджет 2018 года эти деньги заложат", - сказал В.Путин на совещании в Воронеже, посвященном развитию АПК.
"Их нужно будет направить на решение двух задач: продолжить субсидирование ставок банковского кредитования и субсидировать тарифы на перевозку зерна по железной дороге", - сказал В.Путин. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы "это зерно, где бы оно ни было произведено на территории РФ, было рентабельным на внутреннем и внешнем рынках".
Президент вновь напомнил, что в этом году ожидается рекордный урожай зерновых в размере 130 млн тонн.
"Но мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях: избыток предложения порождает снижение цены. Мы должны об этом подумать", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что данные решения обсуждены с Минфином и Минсельхозом.
Таким образом, выделение дополнительных 20 млрд рублей позволит в 2018 году сохранить господдержку сельского хозяйства на уровне 2017 года - в объеме 242 млрд рублей.
Как сообщалось, из дополнительной суммы Минсельхоз, в частности, планирует 12 млрд рублей направить на субсидирование краткосрочных кредитов. Кроме того, ведомство заявляло о необходимости выделения 2 млрд рублей на субсидирование железнодорожных переводок зерна. В 2017 году на эти цели предусмотрен 1 млрд рублей.
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев
Новый министр энергетики Азербайджана представлен коллективу
Спад ВВП Азербайджана в январе-сентябре составил 0,6%, ненефтяной сектор вырос на 2,5% - Госкомстат
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 97 млн манатов
Гражданин Ирана пытался вывезти из Баку незадекларированные $95 тыс.
Инфантино за скорейшее внедрение системы VAR
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 11 пострадали - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов