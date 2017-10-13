Ужесточение политики США против Ирана может спровоцировать ответную реакцию Тегерана - Косачев

Новая стратегия США в отношении Ирана может спровоцировать Тегеран на ответную реакцию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Разумеется, все это не может не вызывать беспокойство, поскольку США опять произвольно решают, кто поддерживает терроризм, а кто нет, легко бросаются терминами об "агрессии" и ведут односторонние действия вразрез с достигнутыми договоренностями, чем легко могут спровоцировать ответную реакцию: как и Пхеньян, Тегеран теперь вполне может заявить о возросшей угрозе в его адрес", - сказал К.Косачев в пятницу "Интерфаксу".

Он отметил, что основные параметры этой стратегии уже представлены Белым домом, и ключевое в ней: президент США Дональд Трамп, судя по всему, пока не станет объявлять о формальном выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе 2015 года и Совместного всеобъемлющего плана действий.

"Полагаю, это можно записать в актив международному сообществу, поскольку с самого начала Трамп считал соглашение противоречащим интересам Америки. Хотя последнее слово за Конгрессом, которому дается 60 дней на вердикт по этой теме", - сказал сенатор.

Вместе с тем, его словам, Д.Трамп не отошел от своей линии "на демонизацию Ирана, который обвиняют не только в попытках создать ядерное оружие (хотя МАГАТЭ подтвердило выполнение Тегераном своих обязательств по Соглашению), но и в поддержке терроризма и даже в осуществлении агрессии".

"Соответственно, США продолжат и усилят свои односторонние и многосторонние (на основе региональных альянсов) действия против Ирана - в частности, по отрезанию от источников финансирования его военных подразделений и - не менее важно - по развитию противоракетной обороны США и их союзников", - сказал К.Косачев.

"Снова, как и в случае с КНДР, и с российско-белорусскими учениями "Запад 2017", мы видим знакомую схему: через обвинение другой стороны наращивать собственное присутствие и системы вооружений", - подчеркнул сенатор.

"В общем, причуды внешней "трамполитики" продолжаются, и пока неизвестно, где "рванет" от этих неуклюжих и провокационных действий Америки", - добавил К.Косачев.

Так он прокомментировал анонсированное Белым домом выступление Д.Трампа с речью по его новой стратегии в отношении Ирана.