Nikkei 225 поднялся выше 21000 пунктов впервые с 1996г, большинство остальных индексов в плюсе

Японский фондовый рынок вырос в пятницу вслед за котировками акций технологических компаний и девелоперов, индекс Nikkei 225 впервые с 1996 года завершил торги выше отметки в 21000 пунктов.

Данные о динамике внешней торговли КНР, опубликованные в пятницу, практически не оказали влияния на китайский рынок, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,96%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - также на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,1%.

Геополитические риски и неопределенность, связанная с предстоящими парламентскими выборами в Японии, ограничивали потенциал рынка акций, однако теперь инвесторы фокусируются на хорошей корпоративной отчетности, отмечает аналитик Daiwa Securities Такуя Такахаси.

Следующей целью Nikkei 225 будет отметка в 22000, цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступая накануне в Вашингтоне, заявил, что японский ЦБ будет придерживаться нынешней стимулирующей политики, чтобы довести инфляцию до целевого показателя в 2%.

Акции Hitachi выросли в цене по итогам торгов на 1,7%, производителя промышленных роботов Fanuc - на 1,1%, Mitsubishi Electric - на 1,4%. Котировки бумаг ритейлеров Seven & I и Fast Retailing увеличились соответственно на 2,8% и 5,5%.

Fast Retailing, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, накануне объявила, что рассчитывает получить рекордную прибыль по итогам текущего финансового года, завершающегося в августе 2018 года.

Котировки акций промышленных компаний КНР выросли в пятницу на ожиданиях, что китайские власти в ходе очередного съезда Коммунистической партии, который стартует 18 октября, объявят о мерах поддержки экономики наиболее благоприятных для строительных и инфраструктурных компаний.

Акции Zhuzhou CRRC Times Electric подорожали на торгах в Гонконге на 3,8%, China Railway - на 3,2%, China Railway Construction - на 2,6%.

По данным источников Bloomberg, Гонконгская биржа может обратиться к властям Гонконга с предложением отменить или сократить налог на операции с акциями.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам ранее обозначила поддержку финансового сектора в качестве важной части своей политической платформой.

Данные Главного таможенного управления КНР, опубликованные в пятницу, показали, что объем китайского экспорта в сентябре вырос на 9% в юанях и на 8,1% в долларовом выражении, импорта - соответственно на 19,5% и 18,7%.

Бумаги Lenovo подорожали по итогам торгов в Гонконге в пятницу на 2,1% на данных аналитической компании IDC о стабилизации глобальных поставок персональных компьютеров.

Цена акций Samsung Electronics опустилась на 1,5%.

Стоимость бумаг японской Kobe Steel снизилась по итогам торгов на 8,7%. Компания, ранее признавшаяся в подделке сертификатов качества для алюминиевой и медной продукции, а также для некоторых видов стали, в пятницу сообщила, что проблемы с контролем качества продукции, возможно, затронули еще девять производимых ею продуктов.

Kobe Steel заявила, что порядка 500 клиентов по всему миру были затронуты скандалом с поддельными сертификатами качества. Ранее количество таких клиентов оценивалось примерно в 200.