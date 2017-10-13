Несколько человек пострадали в результате инцидента в здании Евросовета в Брюсселе

Несколько человек пострадали в результате инцидента с выделением ядовитых паров, который произошел в здание Европейского совета в Брюсселе.

"Техническая проблема, произошедшая в вентиляционной системе кухни здания, стала причиной выделения ядовитых паров в помещении, что привело к плохому самочувствию нескольких работников кухни", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

"Бельгийские спасатели и медицинские работники прибыли на место, чтобы провести расследование ситуации и эвакуировать пострадавших работников кухни", - также говорится в заявлении.

В Евросовете сообщили, что оставшиеся сотрудники были тоже эвакуированы из здания "в качестве меры предосторожности".

"Этот инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета на следующей неделе (19 - 20 октября)", - отмечается в заявлении.