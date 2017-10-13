Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал "беспределом" очереди из людей и машин на границе с Казахстаном и заявил о возможности потери республикой независимости в случае избрания следующим главой государства зарубежных "шестерки".
"Три дня я наблюдаю за тем "беспределом", который творится на киргизско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза", - заявил А.Атамбаев, вступая в пятницу в южной Баткенской области Киргизии.
По его словам, "нашему народу слишком много пришлось пройти испытаний, (. . .) народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается трехдневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных "шестерок"".
"Для нашего народа честь намного выше, чем жизнь. Мы всякое видели, в 2010 году - 1,5 месяца блокады, мы видели тяготы людей, мы переживем и сегодняшнее беззаконие, но мы защитим свою независимость", - сказал он.
"К сожалению, мы видим, что страна сегодня может потерять свою независимость (. . .) просто из-за элементарной покупки и навязывания Киргизии какой-то "шестерки" в качестве главы государства. Этому не бывать!" - заявил А.Атамбаев.
Он считает, что "соседям, всегда нужно жить в мире и дружбе, помогать друг другу", но тот, "кто считает, что киргизский народ можно купить за деньги или запугать, сильно ошибаются". "Кыргызский народ никогда не стоял на коленях и не будет", - сказал президент.
С 10 октября на границе Киргизии и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов из-за усиленной проверки казахскими пограничниками. Казахская сторона объяснила это проводимыми на границе учениями, а не ограничениями для киргизских граждан, которые якобы могли быть введены после резкого выступления президента Алмазбека Атамбаева. Он обвинил власти Казахстана в попытке навязать на предстоящих 15 октября выборах главы государства "своего кандидата".
Заявление А.Атамбаева было его первой публичной реакцией на прошедшую в конце сентября встречу президента Казахстана Н.Назарбаева с кандидатом на пост президента Киргизии, лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", экс-премьером Омурбеком Бабановым. Эта встреча вызвала резко негативную реакцию в Киргизии, МИД республики заявил, что расценивает эту встречу как попытку вмешательства во внутренние дела республики. В Астане отвергли эти обвинения.
Эксперты в Киргизии называют О.Бабанова основным соперником кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии, еще одним бывшим главой правительства Сооронбаем Жээнбековым.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев
Украина подала в ВТО новый иск к России
CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Азербайджан характеризуют толерантность и разнообразие – глава представительства ЕС в Баку
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов