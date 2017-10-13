Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал "беспределом" очереди из людей и машин на границе с Казахстаном и заявил о возможности потери республикой независимости в случае избрания следующим главой государства зарубежных "шестерки".

"Три дня я наблюдаю за тем "беспределом", который творится на киргизско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза", - заявил А.Атамбаев, вступая в пятницу в южной Баткенской области Киргизии.

По его словам, "нашему народу слишком много пришлось пройти испытаний, (. . .) народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается трехдневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных "шестерок"".

"Для нашего народа честь намного выше, чем жизнь. Мы всякое видели, в 2010 году - 1,5 месяца блокады, мы видели тяготы людей, мы переживем и сегодняшнее беззаконие, но мы защитим свою независимость", - сказал он.

"К сожалению, мы видим, что страна сегодня может потерять свою независимость (. . .) просто из-за элементарной покупки и навязывания Киргизии какой-то "шестерки" в качестве главы государства. Этому не бывать!" - заявил А.Атамбаев.

Он считает, что "соседям, всегда нужно жить в мире и дружбе, помогать друг другу", но тот, "кто считает, что киргизский народ можно купить за деньги или запугать, сильно ошибаются". "Кыргызский народ никогда не стоял на коленях и не будет", - сказал президент.

С 10 октября на границе Киргизии и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов из-за усиленной проверки казахскими пограничниками. Казахская сторона объяснила это проводимыми на границе учениями, а не ограничениями для киргизских граждан, которые якобы могли быть введены после резкого выступления президента Алмазбека Атамбаева. Он обвинил власти Казахстана в попытке навязать на предстоящих 15 октября выборах главы государства "своего кандидата".

Заявление А.Атамбаева было его первой публичной реакцией на прошедшую в конце сентября встречу президента Казахстана Н.Назарбаева с кандидатом на пост президента Киргизии, лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", экс-премьером Омурбеком Бабановым. Эта встреча вызвала резко негативную реакцию в Киргизии, МИД республики заявил, что расценивает эту встречу как попытку вмешательства во внутренние дела республики. В Астане отвергли эти обвинения.

Эксперты в Киргизии называют О.Бабанова основным соперником кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии, еще одним бывшим главой правительства Сооронбаем Жээнбековым.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.