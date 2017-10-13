На терминале под Кировом обрушились леса, пострадали 15 человек

15 человек пострадали в результате обрушения лесов на терминале "Транснефти" под Кировом, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"На нефтяном терминале диспетчерской станции Лазарево проводились ремонтные работы. Однако предварительно из-за плохой подготовки конструкций обрушились строительные леса. Пострадали 15 человек", - сказал источник.

Он добавил, что восемь пострадавших были госпитализированы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.