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СНГ 13.10.2017 15:39

На терминале под Кировом обрушились леса, пострадали 15 человек

15 человек пострадали в результате обрушения лесов на терминале "Транснефти" под Кировом, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"На нефтяном терминале диспетчерской станции Лазарево проводились ремонтные работы. Однако предварительно из-за плохой подготовки конструкций обрушились строительные леса. Пострадали 15 человек", - сказал источник.

Он добавил, что восемь пострадавших были госпитализированы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Тэги: РОССИЯ, КИРОВ, ТЕРМИНАЛ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]