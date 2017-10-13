SOCAR Methanol рассчитывает увеличить продажи метанола на внутреннем рынке - директор

ООО «SOCAR Methanol» в январе-сентябре 2017 года произвело 240 тыс. тонн метанола, сообщил генеральный директор компании Эльнур Мустафаев в пятницу на Международном нефтяном саммите Argus -2017 в Баку.

«За весь период своей деятельности метаноловый завод (2014-2017гг) произвел 644 тыс. тонн метанола, в том числе 240 тыс. за минувший период 2017 года», - сказал Э.Мустафаев.

По его словам, более 95% произведенной продукции направляется на экспорт. Основными рынками сбыта продукции являются: Турция, Словения, Израиль, Казахстан, Румыния, Испания, Египет, Бельгия и Италия.

Потребности внутреннего рынка в метаноле составляют всего 5%. "Однако, мы хотим увеличить объем поставок продукции на внутренний рынок. Для расширения числа местных покупателей метанола Минэкономики выступило с инициативой по проведению специализированного бизнес-форума с участием SOCAR Methanol и местных компаний -потребителей данной продукции. Форум состоится 18 октября текущего года", - сказал Э.Мустафаев.

Как сообщалось, максимальная производительность Азербайджанского метанолового завода составляет 650-700 тыс. тонн в год. В 2017 году завод планирует произвести 250 тыс. тонн метанола. Учитывая регулярный рост спроса на импорт метанола на мировых рынках, предприятие нацелено в среднесрочной перспективе на доведение производственной мощности до 500 тыс. тонн метанола в год.

Минналогов 4 ноября зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.

Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.р

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова