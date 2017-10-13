На Украине не закроют ни одной румынской школы, обещает Климкин

Власти Украины не собираются закрывать существующие румынские школы, напротив, намерены способствовать их развитию, заявляет министр иностранных дел Павел Климкин
"Я смотрел прессу - вся эта мифология, интерпретация, а иногда спекуляция, которая говорит, что кого-то уволят, что-то закроют. Я очень детально обсуждал этот вопрос с министром образования Украины, мы позавчера вместе были в Страсбурге, и хочу сказать, что никто не собирается закрывать ни одной школы, никто не собирается увольнять преподавателей. Наоборот, мы будем работать над совместной программой, чтобы дать им возможность усовершенствования и возможность еще более эффективно преподавать в тех школах, которые у нас есть", - сказал П.Климкин в ходе совместной пресс-конференции с румынским коллегой Теодором Мелешкану в Бухаресте в пятницу.
Он вновь заверил, что рекомендации Венецианской комиссии будут учтены украинской стороной во время подготовки закона о среднем образовании. "Выводы Венецианской комиссии сможем так же учесть во время разработки и принятия закона о среднем образовании, поскольку закон об образовании является рамочным. Он охватывает все образование в Украине", - сказал глава МИД Украины.
П.Климкин отметил, что Румыния способствует получению украинского образования, однако высказал пожелание, чтобы в этой стране был не только один украинский лицей, и напомнил, что в Румынии проживают 60 тысяч украинцев.
"Мы должны работать по методикам для преподавания соответственно и румынского, и украинского, должны расширять присутствие украинских классов. Для нас очень важно охватить всех украинцев, и не только тех, которые живут вдоль украинско-румынской границы", - сказал он.
В свою очередь, Т.Мелешкану отметил, что в Румынии проживает 51 тысяча украинцев, из которых 4 тысячи сейчас изучают украинский язык в 90 учебных учреждениях, и выразил надежду, чтобы на Украине были созданы такие же условия для румынского национального меньшинства.
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