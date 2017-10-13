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Дальнее зарубежье 13.10.2017 19:44

Немецкий бизнес опасается масштабного сокращения торговли с Ираном в случае выхода США из ядерной сделки

Возвращение к снятым ранее санкциям против Тегерана стало бы "неприятным сюрпризом для вновь оживляющихся торговых отношений", заявил в пятницу глава отдела по внешнеэкономической деятельности Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер.

По его словам, "большого прорыва" в торговых отношениях с Ираном пока не произошло, что связано в первую очередь с проблемами в финансовом секторе.

"Но, тем не менее, тенденция роста по Ирану существенно превышает средние показатели по немецкому экспорту", - сказал Ф.Трайер, которого цитирует радиостанция "Дойче велле".

Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль также предостерег президента США Дональда Трампа от выхода из сделки с Тегераном, заявив о "непосредственной опасности новой войны".

"Провал соглашения с Ираном некоторые государства могут истолковать как сигнал необходимости скорейшим образом завладеть ядерным оружием. Тогда неотложной проблемой будет не только Северная Корея", - сказал министр.

По его словам, абсолютно бессмысленно "подталкивать Северную Корею к заключению договора в области безопасности и в то же время разрывать соглашение с Ираном".

Д.Трамп намерен 13 октября огласить стратегию в отношении Ирана и, как ожидается, дать негативную оценку выполнения Тегераном атомной сделки, заключенной в июле 2015 года года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БИЗНЕС, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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