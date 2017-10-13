Немецкий бизнес опасается масштабного сокращения торговли с Ираном в случае выхода США из ядерной сделки

Возвращение к снятым ранее санкциям против Тегерана стало бы "неприятным сюрпризом для вновь оживляющихся торговых отношений", заявил в пятницу глава отдела по внешнеэкономической деятельности Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер.
По его словам, "большого прорыва" в торговых отношениях с Ираном пока не произошло, что связано в первую очередь с проблемами в финансовом секторе.
"Но, тем не менее, тенденция роста по Ирану существенно превышает средние показатели по немецкому экспорту", - сказал Ф.Трайер, которого цитирует радиостанция "Дойче велле".
Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль также предостерег президента США Дональда Трампа от выхода из сделки с Тегераном, заявив о "непосредственной опасности новой войны".
"Провал соглашения с Ираном некоторые государства могут истолковать как сигнал необходимости скорейшим образом завладеть ядерным оружием. Тогда неотложной проблемой будет не только Северная Корея", - сказал министр.
По его словам, абсолютно бессмысленно "подталкивать Северную Корею к заключению договора в области безопасности и в то же время разрывать соглашение с Ираном".
Д.Трамп намерен 13 октября огласить стратегию в отношении Ирана и, как ожидается, дать негативную оценку выполнения Тегераном атомной сделки, заключенной в июле 2015 года года.
Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев
Украина подала в ВТО новый иск к России
CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Азербайджан характеризуют толерантность и разнообразие – глава представительства ЕС в Баку
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов