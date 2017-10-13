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Дальнее зарубежье 13.10.2017 18:26

Компромисса по Brexit не будет, пока Лондон не выполнит все финансовые обязательства перед ЕС - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Великобритания должна возвратить ЕС все долги прежде, чем стороны перейдут к обсуждению отношений после Brexit, сообщают западные СМИ.

"Мы не сможем найти настоящий компромисс до тех пор, пока идет речь об оставшихся финансовых обязательствах Соединенного Королевства", - заявил Ж.-К.Юнкер в Люксембурге в пятницу.

Он подчеркнул, что если этот вопрос не будет решен, "мы не сможем сказать в Европейском совете в октябре, что мы сможем перейти к следующей фазе переговоров".

Вместе с тем Ж.-К.Юнкер добавил, что британцы, как и ЕС, находят все новые проблемы, вот почему Brexit затянется дольше, чем предполагалось сначала.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЗАТРУДНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]