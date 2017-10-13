Компромисса по Brexit не будет, пока Лондон не выполнит все финансовые обязательства перед ЕС - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Великобритания должна возвратить ЕС все долги прежде, чем стороны перейдут к обсуждению отношений после Brexit, сообщают западные СМИ.

"Мы не сможем найти настоящий компромисс до тех пор, пока идет речь об оставшихся финансовых обязательствах Соединенного Королевства", - заявил Ж.-К.Юнкер в Люксембурге в пятницу.

Он подчеркнул, что если этот вопрос не будет решен, "мы не сможем сказать в Европейском совете в октябре, что мы сможем перейти к следующей фазе переговоров".

Вместе с тем Ж.-К.Юнкер добавил, что британцы, как и ЕС, находят все новые проблемы, вот почему Brexit затянется дольше, чем предполагалось сначала.