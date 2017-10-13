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СНГ 13.10.2017 19:05

Выход США из иранской сделки усугубит ситуацию вокруг ядерного досье, Тегеран тоже покинет соглашение - Песков

Возможный выход США из сделки по иранской ядерной проблеме приведет к весьма негативным последствиям, заявили в пятницу в Кремле.

"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана о том, что Тегеран также покинет это соглашение", - добавил он.

"Россия будет последовательно продолжать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Путиным, направленную на то, чтобы обеспечить все-таки режим решения этой проблемы, режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия", - отметил пресс-секретарь президента.

"Но в любом случае, конечно, подобное возможное действие американской стороны будет иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]