Выход США из иранской сделки усугубит ситуацию вокруг ядерного досье, Тегеран тоже покинет соглашение - Песков

Возможный выход США из сделки по иранской ядерной проблеме приведет к весьма негативным последствиям, заявили в пятницу в Кремле.

"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана о том, что Тегеран также покинет это соглашение", - добавил он.

"Россия будет последовательно продолжать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Путиным, направленную на то, чтобы обеспечить все-таки режим решения этой проблемы, режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия", - отметил пресс-секретарь президента.

"Но в любом случае, конечно, подобное возможное действие американской стороны будет иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно", - сказал Д.Песков.