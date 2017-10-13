Выход США из иранской сделки усугубит ситуацию вокруг ядерного досье, Тегеран тоже покинет соглашение - Песков

Возможный выход США из сделки по иранской ядерной проблеме приведет к весьма негативным последствиям, заявили в пятницу в Кремле.
"Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
"Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана о том, что Тегеран также покинет это соглашение", - добавил он.
"Россия будет последовательно продолжать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Путиным, направленную на то, чтобы обеспечить все-таки режим решения этой проблемы, режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия", - отметил пресс-секретарь президента.
"Но в любом случае, конечно, подобное возможное действие американской стороны будет иметь весьма и весьма негативные последствия. Это очевидно", - сказал Д.Песков.
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