Статья Конституции Грузии о свободе вероисповедания используется террористами для вербовки рекрутов - спикер парламента

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что террористы используют статью Конституции страны о свободе вероисповедания для вербовки боевиков.

"Под предлогом свободы вероисповедания в Грузии были рекрутированы в террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ) 200 человек", - заявил он при рассмотрении парламентом поправок президента к новой Конституции, в частности, статьи, ограничивающей свободу религии при возникновении государственной угрозы.

"По поводу этой статьи Конституции мы провели консультации в Венецианской комиссии и ее члены в целом не против такой записи, но такой записи нет в других европейских конституциях. Мы готовы вернуться к консультациям по этой статье Конституции и новым инициированным документом эта статья может быть изменена", - сказал И.Кобахидзе.