Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0141 RUR   0.0295 GBR   2.2569 TRY   0.4657

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 20° 16 Окт 11° 19° 17 Окт 19°

Регион 13.10.2017 19:19

Статья Конституции Грузии о свободе вероисповедания используется террористами для вербовки рекрутов - спикер парламента

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что террористы используют статью Конституции страны о свободе вероисповедания для вербовки боевиков.

"Под предлогом свободы вероисповедания в Грузии были рекрутированы в террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ) 200 человек", - заявил он при рассмотрении парламентом поправок президента к новой Конституции, в частности, статьи, ограничивающей свободу религии при возникновении государственной угрозы.

"По поводу этой статьи Конституции мы провели консультации в Венецианской комиссии и ее члены в целом не против такой записи, но такой записи нет в других европейских конституциях. Мы готовы вернуться к консультациям по этой статье Конституции и новым инициированным документом эта статья может быть изменена", - сказал И.Кобахидзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕЛИГИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию Парламент Грузии в пятницу в окончательной редакции примет новую конституцию - спикер Представительство ЕС сожалеет, что новая Конституция Грузии была принята не на основе консенсуса всех политических сил Президент Грузии вернул на доработку новую Конституцию, принятую парламентом в конце сентября Парламент Грузии готовится принять в окончательном чтении законопроект по конституционным изменениям Грузинский президент отказался созывать внеочередное заседание парламента для окончательного утверждения новой Конституции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]