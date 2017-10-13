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ТЭК 13.10.2017 16:04

SOCAR Methanol с ноября на 4 месяца остановит на капремонт метаноловый завод

ООО «SOCAR Methanol» на 2018 год планирует производство метанола на уровне 250 тыс. тонн, сообщил генеральный директор компании Эльнур Мустафаев журналистам в пятницу.

"В 2017 году объем производства продукции на Метаноловом заводе планируется на уровне 250 тыс. тонн. Аналогичный объем производства запланирован и на 2018 год. Начиная с 2019 года, мы рассчитываем увеличить выпуск продукции на заводе, учитывая что в Азербайджане с этого периода ожидается рост добычи газа за счет ввода в строй Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Мы этот фактор принимаем во внимание и планируем обратиться к SOCAR, чтобы и они учитывали этот аспект для нашей деятельности", - подчеркнул Э.Мустафаев, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, для производства 250 тыс. тонн метанола в год потребности завода в природном газе составляют 270-300 млн кубометров.

Он также сообщил, что для обеспечения нормальной деятельности ООО "SOCAR Methanol" на предприятии будет осуществлен капитальный ремонт, который продлится 4 месяца - с ноября 2017 года по февраль 2018 года.

Как сообщалось, максимальная производительность Азербайджанского метанолового завода составляет 650-700 тыс. тонн в год. В 2017 году завод планирует произвести 250 тыс. тонн метанола. Учитывая регулярный рост спроса на импорт метанола на мировых рынках, предприятие нацелено в среднесрочной перспективе на доведение производственной мощности до 500 тыс. тонн метанола в год.

Минналогов 4 ноября 2016 года зарегистрировало ООО «SOCAR Methanol» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов.

Азербайджанский метаноловый завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год. В конце 2015 года завод прекратил производственную деятельность.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО «Аграркредит», получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, МЕТАНОЛ, ПРОИЗВОДСТВО


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