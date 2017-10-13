Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ

На сайте грузинской общественно-политической газете «Кавказъ-плюс» размещен аналитический материал, посвященный недавним находкам грузинских археологов в монастырском комплексе «Давид Гареджи» на азербайджано-грузинской границе.

Ниже приводим этот материал без купюр.

Отношения Азербайджана и Грузии являются ярким примером добрососедства и сотрудничества. В полной мере это проявилось в отношении судьбы монастырского комплекса Давид Гареджи (азербайджанское название – Кешикчи даг). Этот комплекс находится на линии государственной границы Азербайджана и Грузии, большая его часть расположена на территории Азербайджана. Здесь, на хребте Кешикчи Даг, находится целый комплекс многочисленных пещер, где располагались еще стоянки времен неолита. Известно также, что позже часть пещер была переделана под монашеские кельи.

Сегоднямонастырь Давид Гареджи (Святого Давида) передан в пользование грузинской стороне, чтобы туда могли приходить паломники и туристы из Грузии. Комплекс Давид Гареджи сегодня считается одной из главных святынь и достопримечательностей Грузии и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведутся здесь и археологические раскопки.

На днях грузинские СМИ распространилиновость: группа грузинских археологов сделала уникальные находки, «которые раскрыли тайну обитателей келий средневекового пещерного комплекса Давид-Гареджи». Специалисты Национального музея Грузии при раскопках в Лавре Святого Давида, которая представляет собой комплекс высеченных в скале монашеских келий и дополнительных помещений, обнаружили медную посуду, керамику и подсвечники. Вся посуда прекрасно сохранилась. По словам журналистов, о находке сообщил на своейстранице в соцсети Facebook один из руководителей экспедиции, профессор Нодар Бахтадзе. Археологи полагают, что предметы относятся к позднему средневековью. «Предположительно, это столовое сокровище, члены монастырского братства перепрятали в этом краю в период нашествия иранских завоевателей, в начале XVII века», - написал Бахтадзе. В СМИ опубликованы также фотографии найденных артефактов.

Эта новость привлекла наше внимание, поскольку внешний вид найденных предметов показался мне хорошо знакомым. Поэтому мы решили обратиться за комментариями к азербайджанским ученым. По мнению азербайджанских экспертов, профессор Нодар Бахтадзе несколько поторопился с выводами о датировке и принадлежности найденных артефактов.

Как заявила заведующая отделом Этнографического научного фонда Национального Музея истории Азербайджана, доктор философии исторических наук Гюльзаде Абдулова, судя по опубликованным фотографиям, речь идет об образцах, хорошо известных азербайджанским, и не только азербайджанским, археологам. Это традиционная азербайджанская медная и керамическая посуда, которая весьма широко использовалась и поныне используется в быту. Подобные образцы в большом количестве хранятся вНациональном Музея истории Азербайджана и других фондах страны. «Найденная при раскопках в Давид Гареджи посуда характерна для азербайджанского быта Азербайджана. Среди находок только одна – широкая с ручкой посуда может быть отнесена кXVIII – началу XIX вв., остальная посуда относится к XIX-началу XX вв.», - уверенно отметила Г.Абдулова.

По ее словам, подобного типа крупные казаны (кастрюли) без ручек стали производиться кустарным способом в Азербайджане в конце XIX века, в частности, в поселке Лагич, известном поселении мастеров-медников, а также в других регионах. Набор посуды и казанов, найденный в Кешикчи даг (Давид Гареджи) пригоден для нужд одной большой семьи – для ежедневного использования во время готовки и сервировки: газаны, серпуши, чомчя, кяфкири, мяджмяи, сини, шамданы – все это до недавнего времени было неотъемлемой частью кухонной утвари любой азербайджанской семьи, резюмировала Г.Абдулова.

Кроме того, изделия из меди, будучи закопанными в землю, окисляются. И если бы речь шла о посуде, закопанной в землю в XVII веке и обнаруженной только теперь, она бы окислилась значительно сильнее, чем те образцы, которые, судя по опубликованным фотографиям, были обнаружены при раскопках на территории монастырского комплекса. Судя по фотографиям, которые отображают небольшую степень окисления меди, эта посуда была закопана не так давно, менее одного века назад, но никак не в XVII веке.

Как продолжила Г.Абдулова, археологи, работавшие еще в советские годы в различных регионах Азербайджана, нередко находили такого рода «закладки». Такая посуда принадлежала зажиточным семьям. В тридцатые годы, во время «коллективизации» и «раскулачивания», многие, боясь репрессий, прятали, чаще всего закапывая в землю, ковры, посуду и другую утварь, которая могла выдать их достаток. Потом, когда волна репрессий схлынула, спрятанное имущество вновь откапывали. Но «закладки», принадлежавшие репрессированным семьям, так и оставались в земле. Того же мнения придерживается и научный сотрудник Института права и прав человека НАН Азербайджана, Аббас Исламов, который в течение многих лет исследует пещеры Кешикчи даг и другие подобного рода памятники на Южном Кавказе. А.Аббасов отметил, что стиль и элементы найденной посуды относятся к XIX веку. Он также указал, что в Азербайджане закапывали в землю медную посуду в двух случаях. Во-первых, так нередко поступали семьи чабанов, которые, чтобы не перевозить с собой с летовки на зимовку большой груз, закапывали комплект посуды и на зимних, и на летних стоянках. А во-вторых, закапывали посуду в случае угрозы для жизни, когда семья не могла себе позволить вывезти имущество и утварь.

Мы ни в коем случае не ставим под сомнение историю монастырского комплекса Давид Гареджи. И не сомневаемся, что археологи, работающие сегодня там раскроют многие детали его истории. Грузия - страна древней, высокой и самобытной культуры. Это проявляется и в литературе, и в живописи, в том числе церковной и культовой, и во многих других сферах. Существует в Грузии и своя самобытная ремесленная школа, в том числе и в такой тривиальной области, как изготовление медной посуды. Однако опубликованные фотографии вряд ли могут иметь отношение к монашеской жизни XVII века.