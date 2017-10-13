Примеру Каталонии в случае обретения независимости от Испании могут последовать и другие регионы, полагает Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что не хотел бы, чтобы Каталония получила независимость, поскольку, по его мнению, это может побудить другие регионы последовать этому примеру.
"Если мы позволим Каталонии отделиться, то другие будут делать то же самое. Я не хотел бы этого", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая с речью в Университете Люксембурга.
По его мнению, слишком большое количество стран в составе ЕС может крайне затруднить развитие союза.
Ж.-К.Юнкер уточнил, что институты ЕС не вмешиваются в ситуацию между Каталонией и центральными испанскими властями, поскольку это может усугубить положение дел в Испании.
"В прошлом я неоднократно обращался с требованием к премьер-министру Испании Мариано Рахою, чтобы тот предпринял шаги в отношении Каталонии, но тщетно. Ситуация вызывает обеспокоенность. В странах ЕС не должно быть раскола", - отметил председатель Еврокомиссии.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
На этой неделе глава регионального правительства Каталонии Карелс Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.
Позднее на странице Женералитета (исполнительной власти) Каталонии в "Твиттере" появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии К.Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.
Премьер М.Рахой потребовал от К.Пучдемона объяснить, провозгласила Каталония независимость или нет. На разъяснение позиции испанский премьер отвел лидеру Каталонии пять дней. Этот срок истечет 16 октября.
Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев
Украина подала в ВТО новый иск к России
CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Азербайджан характеризуют толерантность и разнообразие – глава представительства ЕС в Баку
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов