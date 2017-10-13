Примеру Каталонии в случае обретения независимости от Испании могут последовать и другие регионы, полагает Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что не хотел бы, чтобы Каталония получила независимость, поскольку, по его мнению, это может побудить другие регионы последовать этому примеру.

"Если мы позволим Каталонии отделиться, то другие будут делать то же самое. Я не хотел бы этого", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая с речью в Университете Люксембурга.

По его мнению, слишком большое количество стран в составе ЕС может крайне затруднить развитие союза.

Ж.-К.Юнкер уточнил, что институты ЕС не вмешиваются в ситуацию между Каталонией и центральными испанскими властями, поскольку это может усугубить положение дел в Испании.

"В прошлом я неоднократно обращался с требованием к премьер-министру Испании Мариано Рахою, чтобы тот предпринял шаги в отношении Каталонии, но тщетно. Ситуация вызывает обеспокоенность. В странах ЕС не должно быть раскола", - отметил председатель Еврокомиссии.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

На этой неделе глава регионального правительства Каталонии Карелс Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

Позднее на странице Женералитета (исполнительной власти) Каталонии в "Твиттере" появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии К.Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Премьер М.Рахой потребовал от К.Пучдемона объяснить, провозгласила Каталония независимость или нет. На разъяснение позиции испанский премьер отвел лидеру Каталонии пять дней. Этот срок истечет 16 октября.