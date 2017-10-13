НПФ Казахстана может продать евробонды Азербайджана, полученные в ходе реструктуризации долга МБА

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ), являвшийся держателем евробондов Международного банка Азербайджана (МБА) на $250 млн, получил в рамках реструктуризации долга МБА евробонды Минфина Азербайджана на аналогичную сумму и теперь рассматривает возможность их продажи на рынке.

"В сентябре текущего года были предприняты попытки реализовать государственные ценные бумаги Азербайджана на рынке. В результате низкого спроса их реализация по среднерыночной цене не представилась возможной. (. . .) На данный момент рыночная конъюнктура отслеживается, и возможность продажи полученных ценных бумаг на рынке рассматривается", - сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

Н.Наурызбаева напомнила, что процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился 1 сентября 2017 года. В рамках реструктуризации евробонды МБА в инвестиционном портфеле ЕНПФ были обменены на суверенные евробонды Азербайджана в соотношении 1 к 1 по номинальной стоимости.

Она отметила, что в настоящее время индикативные котировки на покупку госбумаг Азербайджана, по данным Bloomberg, находятся в диапазоне 86-87% от номинала при незначительном объеме спроса на такие облигации.

"Согласно данным JPMorgan, указанные государственные ценные бумаги Азербайджана вошли в состав индекса Emerging Markets Bond Index Global, расчет которого производится на основе ценных бумаг развивающихся рынков, включая 147 эмитентов из 67 стран. Данное событие может положительно отразиться на ликвидности и спросе со стороны инвесторов на госбумаги Азербайджана", - считает глава ЕНПФ.

ЕНПФ осенью 2014 года выкупил облигации МБА на сумму $250 млн.

МБА 1 сентября сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. В частности, Минфин Азербайджана выпустил евробонды объемом около $2,3 млрд.

ЕНПФ начал работу в Казахстане в августе 2013 года. Управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.