Саакашвили заявляет, что новый Майдан Украине не нужен

Экс-глава Одесской областной государственной администрации, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что не ожидает серьезных провокаций на митинге, запланированном на 17 октября на площади Конституции у Верховной Рады Украины.
"Угроза разных провокаций остается, но мы видим эти провокации ежедневно в нашей жизни, я не ожидаю, что у них есть силы что-то серьезно провоцировать", - сказал М.Саакашвили на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
При этом он подчеркнул мирный характер запланированной акции, и выразил мнение, что если будут попытки силовых провокаций, то их организаторы будут очевидны.
"Я специалист сам по себе не путчей и переворотов, а мирных революций. И мирная революция означает мирные изменения", - сказал М.Саакашвили.
При этом он отметил, что не видит необходимости в "третьем Майдане", потому что еще не выполнены требования "второго Майдана".
М.Саакашвили также добавил, что в случае невыполнения народными депутатами требований протестующих на митинге 17 октября, часть из них может остаться под Верховной Радой бессрочно.
"Если они проигнорируют эти требования людей, то, я думаю, что часть людей может решить бессрочно это (митинг - ИФ) продолжить, часть людей может выехать в регионы, и там это продолжить", - сказал он.
По словам М.Саакашвили, власти необходимо понять, что ей не удастся обмануть народ и еще потянуть время перед реализацией данных ранее обещаний.
Как сообщалось, движение "Честно", партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили", ВО "Свобода", "Объединение Самопомич", гражданское движение "Хвыля", Автомайдан, Антикоррупционный штаб "Инициатива реальных действий", Реанимационный пакет реформ, Центр противодействия коррупции, Opir.org, политическая сила "Альтернатива", партия "Гражданская позиция", партия "Демократический Альянс", партия "Национальный корпус" подписали меморандум о совместных действиях на митинге 17 октября в центре Киева.
По информации организаторов акции у здания Верховной Рады, ключевыми требованиями будут изменение системы выборов в Украине, в частности, переход к пропорциональной системе с открытыми списками, ограничение политической рекламы на телевидении, создание антикоррупционного суда, ограничение депутатской неприкосновенности.
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