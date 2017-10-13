Курдские ополченцы в Ираке отошли с части позиций южнее Киркука, чтобы укрепить оборону района - ТВ

Бойцы курдского ополчения "пешмерга" в Ираке провели перегруппировку южнее Киркука, покинув ряд позиций и укрепив общую линию обороны в этом районе, сообщает в пятницу курдский телеканал "Рудау" со ссылкой на источники в местных органах безопасности.
Тем временем, командование "пешмерги" обнародовало заявление, согласно которому иракская армия и отряды в основном шиитских ополченцев, поддерживаемые из-за рубежа, готовы атаковать позиции курдов.
Согласно заявлению, "пешмерга" будет "решительно защищать народ Курдистана и не позволит обращаться с Курдистаном на языке силы и угроз".
"Мы информируем международное сообщество и коалицию (против группировки ИГ, запрещена в РФ - ИФ), что эта сложная ситуация приведет к большой катастрофе", - отмечается в заявлении.
В то же время командование выступило против "войны и кровопролития" и призвало мирно решать проблемы между Эрбилем и Багдадом.
Ранее Совета безопасности Иракского Курдистана заявил, что иракские власти перебрасывают в район Киркука военнослужащих, в том числе оснащенных танками и тяжелой артиллерией, а также формирования ополчения.
Однако, как отмечает "Рудау", иракское командование опровергло информацию о начале отдельной операции южнее Киркука. По заявлению командования, иракские военнослужащие продолжают зачистку районов от боевиков ИГ в продолжение операции по освобождению города Хавиджа, завершившейся ранее на этой неделе.
Губернаторство Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, но в нем, ввиду значительного этнического присутствия курдов, также был проведен референдум о независимости Иракского Курдистана.
Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев
Новый министр энергетики Азербайджана представлен коллективу
Спад ВВП Азербайджана в январе-сентябре составил 0,6%, ненефтяной сектор вырос на 2,5% - Госкомстат
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 97 млн манатов
Гражданин Ирана пытался вывезти из Баку незадекларированные $95 тыс.
Инфантино за скорейшее внедрение системы VAR
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 11 пострадали - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов