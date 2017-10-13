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Дальнее зарубежье 13.10.2017 16:44

Курдские ополченцы в Ираке отошли с части позиций южнее Киркука, чтобы укрепить оборону района - ТВ

Бойцы курдского ополчения "пешмерга" в Ираке провели перегруппировку южнее Киркука, покинув ряд позиций и укрепив общую линию обороны в этом районе, сообщает в пятницу курдский телеканал "Рудау" со ссылкой на источники в местных органах безопасности.

Тем временем, командование "пешмерги" обнародовало заявление, согласно которому иракская армия и отряды в основном шиитских ополченцев, поддерживаемые из-за рубежа, готовы атаковать позиции курдов.

Согласно заявлению, "пешмерга" будет "решительно защищать народ Курдистана и не позволит обращаться с Курдистаном на языке силы и угроз".

"Мы информируем международное сообщество и коалицию (против группировки ИГ, запрещена в РФ - ИФ), что эта сложная ситуация приведет к большой катастрофе", - отмечается в заявлении.

В то же время командование выступило против "войны и кровопролития" и призвало мирно решать проблемы между Эрбилем и Багдадом.

Ранее Совета безопасности Иракского Курдистана заявил, что иракские власти перебрасывают в район Киркука военнослужащих, в том числе оснащенных танками и тяжелой артиллерией, а также формирования ополчения.

Однако, как отмечает "Рудау", иракское командование опровергло информацию о начале отдельной операции южнее Киркука. По заявлению командования, иракские военнослужащие продолжают зачистку районов от боевиков ИГ в продолжение операции по освобождению города Хавиджа, завершившейся ранее на этой неделе.

Губернаторство Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, но в нем, ввиду значительного этнического присутствия курдов, также был проведен референдум о независимости Иракского Курдистана.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, ПОЗИЦИИ, ПЕРЕГРУППИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]