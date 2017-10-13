Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию

Парламент Грузии в пятницу на внеочередном заседании преодолел вето президента, наложенное на принятую высшим законодательным органом в трех чтениях новую Конституцию.

В голосовании по преодолению вето президента представители оппозиционных фракций участия не принимали, вывесив зале плакат - "Попранная ногами Конституция", передает корреспондент "Интерфакса".

Президент Георгий Маргвелашвили, наложив вето на новую Конституцию, направил в парламент мотивированные поправки, так как посчитал новый Основной закон "неподготовленным" и не имеющим поддержки общества и оппозиционных сил. При этом Г.Маргвелашвили заявил, что если парламентское большинство разделит его замечания, у страны будет "документ согласия".

"Мы можем принять Конституцию, которая будет обладать поддержкой парламентской и непарламентской оппозиции, и проявим европейскую политическую культуру, к которой призывает нас Венецианская комиссия, и мы получим документ согласия", - сказал президент на брифинге, направляя свои поправки в парламент.

Призывы президента представители парламентского большинства не разделили.

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, подводя итоги дебатов, заявил, что в новой Конституции нет ни одной статьи, которая была бы направлена на укрепление правящей партии "Грузинская мечта".

"Мы принимаем Конституцию, которая укрепляет нашу демократию. Я лично считаю, что у вето президента не было рациональной основы", - сказал И.Кобахидзе.

Новая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление и существенно ограничивает полномочия президента. Она вступит в силу через год, после избрания президента страны.