Азербайджан до сих пор в проект ЮГК вложил около $8 млрд

Общая стоимость проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, составляет $41,5 млрд, заявил генеральный директор ЗАО "Cаnub Qaz Dehlizi" (CQD) Афган Исаев на Международном нефтяном саммите Argus-2017 в пятницу в Баку.

Ранее стоимость проекта ЮГК оценивалась в $40 млрд.

"Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд. При этом стоимость проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составляет $23,9 млрд, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали - $4,7 млрд, строительства Транс-Анатолийского газопровода - $8 млрд, Транс-Адриатического газопровода - 4,5 млрд евро", - сказал А.Исаев.

По его словам, по состоянию на август 2017 года затраты на реализацию проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составили $16,4 млрд, на расширение ЮКТМ - $3,8 млрд, строительство газопровода TANAP - $4,5 млрд, TAP - 2,3 млрд евро.

А.Исаев добавил, что при общей стоимости проекта ЮГК в $41,5 млрд, доля Азербайджана составляет $11,8 млрд. "Азербайджанской стороной до сих пор затрачено $7,8 млрд", - подчеркнул он.

Гендиректор отметил, что до сих пор в рамках реализации Стадии- 2 разработки месторождения Шах-Дениз выполнено 96% всех работ, по расширению ЮКТМ - 98%, строительства газопровода TANAP - 82%, газопровода TAP -53%.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова