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Финансы 13.10.2017 17:07

Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 97 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму около 97 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 1,326 тыс. субъектов предпринимательства. Реализация данных проектов позволит открыть до 4 тыс. новых рабочих мест.

НФПП в пятницу организовал в городе Дашкесан мероприятие по господдержке предпринимательства.

В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму 423 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Дашкесанском и ближайших районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, виноградарства, овощеводства и др. сфер.

По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть до 40 рабочих мест.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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